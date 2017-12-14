 Cenk Tosun'a büyük onur – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Cenk Tosun'a büyük onur

    Cenk Tosun'a büyük onur

    Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'un Porto maçında attığı enfes gol Devler Ligi'nde grup aşamasının en iyi golleri arasında gösterildi.

    Beşiktaşlı CenkTosun'un Porto deplasmanındaki golü Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en iyi golüne aday gösterildi.

    Cenk'in rakipleri arasında Bale, El Sharaawy, Griezmann, Dzeko, Sadio Mane yer alıyor.

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    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:51
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