Cenk Tosun'a büyük onur
Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'un Porto maçında attığı enfes gol Devler Ligi'nde grup aşamasının en iyi golleri arasında gösterildi.
Cenk'in rakipleri arasında Bale, El Sharaawy, Griezmann, Dzeko, Sadio Mane yer alıyor.
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- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:51
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 9
Yorum
bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 5
Yorum
Taraftar İkinci golde de Gökhan İnler in yaptığı faulü vermedi ve golü yedik. İlk 2 gole doğrudan katkı yaptı.
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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