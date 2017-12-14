 Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip! – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip!

    Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip!

    Almanya'nın prestijli spor dergisi Kicker, Stuttgart'ın Cenk Tosun'u devre arasında kadrosuna katmak istediğini.

    Bundesliga'da özellikle son haftalarda gol yollarında ciddi sorunlar yaşayan VfB Stuttgart, 16 hafta itibariyle sadece 13 gol atabildi ve şu an 17 puanla 14. sırada yer alıyor.

    Hal böyle olunca forvet arayışlarına başlayan Stuttgart'ın hedefindeki isimse Cenk Tosun.

    Dergide yer alan habere göre Stuttgart, Cenk için Beşiktaş'a devre arasında teklif götürecek.



    Cenk'in Almanya doğumlu olduğu ve futbol eğitimini burada aldığı belirtilen haberde ayrıca, milli oyuncunun Frankfurt ile bir kez Bundesliga'da maça çıktığı hatırlatıldı.

    Bundesliga'da son şampiyonluğunu 2006-07 sezonunda yaşayan Stuttgart, 2015-16'da düştüğü 2. Lig'de ertesi sezon şampiyon olmuş ve bu sezon tekrar Bundesliga'ya dönmüştü.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:49
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