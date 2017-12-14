Beşiktaş'ta Osmanlıspor mesaisi
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.
Ligde 27 puan ve averajla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:34
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Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
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Quaresma out, Lens in
Toplam 7
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Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
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G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
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