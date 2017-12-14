 Beşiktaş'ta Osmanlıspor mesaisi – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ta Osmanlıspor mesaisi

    Beşiktaş'ta Osmanlıspor mesaisi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

    Ligde 27 puan ve averajla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:34
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