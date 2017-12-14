Beşiktaş'ta Osmanlıspor mesaisi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

Ligde 27 puan ve averajla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.