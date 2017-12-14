Beşiktaşlı yıldıza teklif! Devre arası veda edebilir

Benfica, Anderson Talisca'ya transfer teklifi gelmesi üzerine Beşiktaş ile iletişime geçti. Portekiz Kulübü, Brezilyalı yıldıza Çin'den 25 milyon Euro'luk bir teklif olduğunu bildirdi.

Teklifi cazip bulan Benfica, Beşiktaş'ın onay vermesi halinde Talisca'yı dere arasında yollamak istiyor.

Beşiktaş yönetiminin Benfica'ya kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor. Eğer Beşiktaş bu transfere onay verirse Portekiz ekibi, Talisca'nın iki yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon Euro'yu siyah beyazlılara geri ödeyecek.



Beşiktaş ile 55 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 24 gol atarken, 9 da asist yaptı.