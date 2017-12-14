Beşiktaşlı yıldıza teklif! Devre arası veda edebilir
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'ya Çin'den teklif geldiği öğrenildi.
Benfica, Anderson Talisca'ya transfer teklifi gelmesi üzerine Beşiktaş ile iletişime geçti. Portekiz Kulübü, Brezilyalı yıldıza Çin'den 25 milyon Euro'luk bir teklif olduğunu bildirdi.
Teklifi cazip bulan Benfica, Beşiktaş'ın onay vermesi halinde Talisca'yı dere arasında yollamak istiyor.
Beşiktaş yönetiminin Benfica'ya kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor. Eğer Beşiktaş bu transfere onay verirse Portekiz ekibi, Talisca'nın iki yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon Euro'yu siyah beyazlılara geri ödeyecek.
Beşiktaş ile 55 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 24 gol atarken, 9 da asist yaptı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:21
-
PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
-
Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
-
PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
Beşiktaşlı yıldıza teklif! Devre arası veda edebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.