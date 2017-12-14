Beşiktaş'a yeni sponsor
Türkiye’de kulüpler seviyesinde ilk sponsorluk anlaşması AVON ve Beşiktaş arasında imzalandı
Kadınlara yönelik kozmetik ürünleri üreten AVON, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın ana sponsorluğunu üstlendi. Bu işbirliği aynı zamanda Kulüpler seviyesinde kadın futbolunda ilk sponsorluk olması nedeniyle Türk spor tarihi ve kadın futbolu için ayrı bir önem taşıyor.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:40
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 5
Yorum
Samir Nasri Antalyay Eto yük değil... asıl yük Samir Nasri... fener'e nasriyi verin... yönetim bir de eto yu vererek saçmalıklarına saçmalık eklemesin
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Antalya’da ilk aday
Toplam 1
Yorum
R.Y....Z AYNEN KATILIYORUM
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 16
Yorum
adil Ergun beyin bir bildiği var ki maddi açıdan söz ediyor. altı şampiyonluk kaça mal oldu.
Beşiktaş'a yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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