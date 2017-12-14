Beşiktaş'a yeni sponsor

Beşiktaş Dünya'nın önde gelen güzellik ve kozmatik markalarından AVON'un Kadın Futbol Takımı'nın ana sponsoru olduğunu açıkladı.Kadınlara yönelik kozmetik ürünleri üreten AVON, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın ana sponsorluğunu üstlendi. Bu işbirliği aynı zamanda Kulüpler seviyesinde kadın futbolunda ilk sponsorluk olması nedeniyle Türk spor tarihi ve kadın futbolu için ayrı bir önem taşıyor.