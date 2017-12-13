Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkan ve son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş futbolcularını uyardı.

Ligde istediği sonuçları alamayan siyah beyazlı futbolcuların sürekli Şampiyonlar Ligi'nin konuşulmasından etkilediğini ileri süren Güneş, "Bayern'i kesinlikle bir kenara bırakın. Onu zamanı gelince düşüneceğiz. Şimdi önümüzdeki maçlara bakalım. Ligde çok puan kaybettik. Ligin ilk yarısında kalan iki maçımızı kayıpsız geçmek zorundayız" dediği öğrenildi.

Bayern Münih ile 20 Şubat'ta oynayacaklarını hatırlatan Güneş, "Önümüzde neredeyse 2 aylık bir zaman bulunuyor. O maça kadar ligde çok daha önemli maçlar oynayacağız. Eğer seneye de Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorsak artık puan kaybetmemeliyiz. Bundan sonra bir puan dahi kaybedecek olursak şampiyonluk şansımız çok azalır" diye konuştu.



TRANSFER ZİRVESİ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı elde etmesi, UEFA'dan da 50 milyon Euro civarında para kazanması gündeme transferi de getirdi.

Yönetimle teknik direktör Şenol Güneş, ligin ilk yarısının bitmesiyle birlikte transfer zirvesinde buluşacak. Yönetim Güneş'e transfer isteyip istemediğini soracak.

Başkan Fikret Orman'ın "Eğer hocamız isterse imkanlarımızı zorlarız" dediği de gelen bilgiler arasında.



VİDA GELİYOR, CENK'İN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ta devre arasında Hırvat stoper Vida'nın takıma katılması bekleniyor. Dinamo Kiev'e veda eden ünlü futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek ev bakacağı, devre arasındaki hazırlık kampına da katılacağı belirtiliyor.

Başta İngiliz kulüpleri olmak üzere İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de takibinde olan Cenk Tosun belirsizliği ise sürüyor. Şenol Güneş, Cenk'in en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasını istiyor. Ancak yönetimin astronomik teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği de iddia ediliyor.

Son olarak Cenk için Crystal Palace 20 milyon Euro, Tottenham ise 10 milyon Euro ve genç santrforu Mitroviç'i önermiş, Beşiktaş bu teklifleri kabul etmemişti. Ancak menajerler aracılığı ile bu teklifin de üzerine çıkıldığı iddia ediliyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk'in verilmesi halinde bir santrfor transfer etmesine kesin gözüyle bakılıyor.