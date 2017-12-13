Milosevic, Kartal'a geri dönüyor!

TFF 1. Lig Kulübü Çaykur Rizespor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsveçli savunma oyuncusu Alexander Milosevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını resmen duyurdu.



Defans oyuncusu, yeşil-mavili ekibin bu sezon ligde 5, kupada ise bir maçında görev aldı.

Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:



