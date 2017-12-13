 Milosevic, Kartal'a geri dönüyor! – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    , Kartal'a geri dönüyor!

    Milosevic, Kartal'a geri dönüyor!

    , sezon başı 'tan kiraladığı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    TFF 1. Lig Kulübü , sezon başında 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsveçli savunma oyuncusu Alexander ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını resmen duyurdu.

    Defans oyuncusu, yeşil-mavili ekibin bu sezon ligde 5, kupada ise bir maçında görev aldı.

    Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:21
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