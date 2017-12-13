Milosevic, Kartal'a geri dönüyor!
Çaykur Rizespor, sezon başı Beşiktaş'tan kiraladığı Milosevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.
TFF 1. Lig Kulübü Çaykur Rizespor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsveçli savunma oyuncusu Alexander Milosevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını resmen duyurdu.
Defans oyuncusu, yeşil-mavili ekibin bu sezon ligde 5, kupada ise bir maçında görev aldı.
Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:21
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Ailesini yolladı
Toplam 13
Yorum
yasa ya ne bicim bir linc girisimidir, bu stres altinda adam ne yapsin,hoca cok iyi niyetli vede gelecegi parlak bence kalmali,tkm daha yeni
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB Ümit gardeş sana eljif fenerde yıldız olduktan sonra imzasını almaya gelirsin.belki sana kramponunu verir.
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB o çocuk eger harcanmassa.fenerin geleceği.artık gençlerin önü açılsın oguz kaan,eljif gibilere daha ok forma sansı verilmeli.daha fazla dak.
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