İlginç diyalog: Biz seni yedirmeyiz dedikçe...

Sarı kartı bulunmasına rağmen rakibine arkadan tekme atan milli futbolcu, kırmızı kart görmekten kurtuldu. Beşiktaşlı taraftarların birçoğu ise sosyal medyada Caner'e bu hareketinden dolayı tepki gösterdi.

Bir taraftar sitesi Caner Erkin'e hareketinin ardından şu uyarılarda bulundu:

"Biz seni yedirmeyiz dedikçe, sen saha içerisinde HIRS adı altında hem rakibe hem takım arkadaşlarına çok fazla şekilde agresif tavırlar sergiliyorsun. Sana pas hatası yapan arkadaşına ya el kol hareketi yapıyor ya da söyleniyorsun. Son pozisyonda yerde rakip oyuncuya tekme sallıyorsun. Şunu bil ki biz ne Galatasaray ne de Fenerbahçeliyiz… Biz "üzerimde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyecektim" diyen ve kırmızı kart görmek pahasına doğru söyleyen Vedat Okyar'ın takımı BEŞİKTAŞlıyız.

'AGRESİF HAREKETLERDEN KAÇIN'

Beşiktaş taraftarının hoşuna gitmeyen ve Beşiktaşlılık duruşuna yakışmayan bu fazla agresif hareketlerden kaçınmanı, bu konuda gerekirse destek almanı tavsiye ederiz. Bu forma tüm takım taraftarlarının tepki gösterdiği davranışlarda bulunan bir Emre Bölezoğlu, Volkan Demirel tarzında futbolcuyu kaldırmaz ki 6 maçlık bir cezadan çıkmışsın daha dikkatli olman gerekiyor.

Unutma bizim sevdamız ARMAYA…

Hiçbir bireye ya da şahsiyete değil…

Bu yüzden attığın gollerden ya da yaptığın asistlerden çok bu formayı nasıl taşıdığın önemli…

Lütfen seni bu formayı terlettiğin için bağrına basan insanları diğer renkli takım taraftarlarına karşı mahçup etme…

BEŞİKTAŞlılık duruşuna yakışır ve yaraşır şekilde mücadele et…

Sinirlerine hakim ol…

Hırsına yenik düşüp takımını yalnız bırakma…

3 kulvarda yarışan BEŞİKTAŞ'ımızın iyi bir Caner Erkin'e ihtiyacı var."