Beşiktaş resmi teklif yaptı
Beşiktaş'ın Kızılyıldız'da forma giyen Ganalı forvet Richmond Boakye-Yiadom için kiralama teklifi sunduğu iddia edildi.
Fransız ekibi Rennes ve Belçika takımı Anderlecht'in transfer için Kızılyıldız'ın kapısını çaldığı 24 yaşındaki Boakye için kiralama teklifi sunduğu ve 9 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini Kızılyıldız'a ilettiği öğrenildi.
Gana basınında yer alan habere göre, İngiliz devi Chelsea'nin de transfer listesinde olan ve ara transfer dönemi için teklif hazırladığı öne sürülen Richmond Bokaye için Rennes 7 milyon euro, Anderlecht ise 6 milyon euro'luk satın alma teklifleri sundu. Kızılyıldız'ın en yüksek teklifi veren Beşiktaş'a daha sıcak baktığı da haberde yer alan diğer bir bilgi.
Boakye bu sezon forma giydiği 27 maçta 22 gol kaydetti.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:14
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Ailesini yolladı
Toplam 13
Yorum
yasa ya ne bicim bir linc girisimidir, bu stres altinda adam ne yapsin,hoca cok iyi niyetli vede gelecegi parlak bence kalmali,tkm daha yeni
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB Ümit gardeş sana eljif fenerde yıldız olduktan sonra imzasını almaya gelirsin.belki sana kramponunu verir.
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB o çocuk eger harcanmassa.fenerin geleceği.artık gençlerin önü açılsın oguz kaan,eljif gibilere daha ok forma sansı verilmeli.daha fazla dak.
Beşiktaş resmi teklif yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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