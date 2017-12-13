 Beşiktaş resmi teklif yaptı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş resmi teklif yaptı

    Beşiktaş resmi teklif yaptı

    Beşiktaş'ın Kızılyıldız'da forma giyen Ganalı forvet Richmond Boakye-Yiadom için kiralama teklifi sunduğu iddia edildi.

    Fransız ekibi Rennes ve Belçika takımı Anderlecht'in transfer için Kızılyıldız'ın kapısını çaldığı 24 yaşındaki Boakye için kiralama teklifi sunduğu ve 9 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini Kızılyıldız'a ilettiği öğrenildi.

    Gana basınında yer alan habere göre, İngiliz devi Chelsea'nin de transfer listesinde olan ve ara transfer dönemi için teklif hazırladığı öne sürülen Richmond Bokaye için Rennes 7 milyon euro, Anderlecht ise 6 milyon euro'luk satın alma teklifleri sundu. Kızılyıldız'ın en yüksek teklifi veren Beşiktaş'a daha sıcak baktığı da haberde yer alan diğer bir bilgi.

    Boakye bu sezon forma giydiği 27 maçta 22 gol kaydetti.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:14
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