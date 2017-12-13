 Bayern, Beşiktaş atkısını satışa çıkardı! – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bayern, atkısını satışa çıkardı!

    Bayern, <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> atkısını satışa çıkardı!

    shop, Şampiyonlar Ligi maçı için - atkısını satışa çıkardı.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'ın rakibi olan 'te ilk hazırlıklar başladı.

    'in ürünlerinin satıldığı Bayern Münih Fan Shop'ta eşleşmesi için özel atkı çıkarıldı. Bayern Münih-Beşiktaş atkısı, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılırken fiyatı 17.95 euro(81 TL) olarak belirlendi.



    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Almanya'da 20 Şubat 2018'de oynayacak. Rövanş ise 14 Mart 2018'de İstanbul'da oynanacak.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:56
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