Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te ilk hazırlıklar başladı.



Bayern Münih'in ürünlerinin satıldığı Bayern Münih Fan Shop'ta Beşiktaş eşleşmesi için özel atkı çıkarıldı. Bayern Münih-Beşiktaş atkısı, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılırken fiyatı 17.95 euro(81 TL) olarak belirlendi.





Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Almanya'da 20 Şubat 2018'de oynayacak. Rövanş ise 14 Mart 2018'de İstanbul'da oynanacak.