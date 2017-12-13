Bayern, Beşiktaş atkısını satışa çıkardı!
Bayern Münih shop, Şampiyonlar Ligi maçı için Bayern Münih-Beşiktaş atkısını satışa çıkardı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te ilk hazırlıklar başladı.
Bayern Münih'in ürünlerinin satıldığı Bayern Münih Fan Shop'ta Beşiktaş eşleşmesi için özel atkı çıkarıldı. Bayern Münih-Beşiktaş atkısı, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılırken fiyatı 17.95 euro(81 TL) olarak belirlendi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Almanya'da 20 Şubat 2018'de oynayacak. Rövanş ise 14 Mart 2018'de İstanbul'da oynanacak.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
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Bu yolun sonu kupa
Toplam 1
Yorum
RHM Bu senenin Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR ' dur.
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Okan Buruk G.Saray’dan özür diledi
Toplam 1
Yorum
Han Tudor gibi vasıfsız korner yada frikik markajında sanıp kendini, teknik direktörlerle mucadeleye giren kişi Galatasaray camiasından dilemeli
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Ailesini yolladı
Toplam 3
Yorum
görengören Tudor çok korkak adam şışşt uyuma yönetim. Bu adam GS a birşey veremez Kupa ve lig maçlarını iyi analiz edilirse anlamak zor değil.
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