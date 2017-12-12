Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı
Beşiktaş, 20 Şubat'ta Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç ile ilgili açıklamada bulundu.
"Değerli Taraftarlarımız,
Bayern Münih ile 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:55
-
Valbuena krizi
Toplam 8
Yorum
valbuenareyizdir En çok üzüldüğüm nokta sahada valbuena olması gerekirken atıf ek kontejandan yerleşmiş ilk 11 de oynuyor olmasıdır aykut kıskanıyor bence
-
''Güzel kura çektik''
Toplam 4
Yorum
bjk advers Roben ZORLUK DERECEMİZİ nereden biliyor Beşiktaşın bir Leipzig Maçlarını bilir o kadar . GÜZELİ SAHADA GÖRECEĞİZ !
-
Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 34
Yorum
Serkan Beştaşla oynuyorsun
Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.