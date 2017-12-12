 Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı

    Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı

    Beşiktaş, 20 Şubat'ta Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç ile ilgili açıklamada bulundu.

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 maçında 20 Şubat'ta deplasmanda Bayern Münih ile oynayacağı maç ile ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Değerli Taraftarlarımız,

    Bayern Münih ile 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:55
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