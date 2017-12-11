Talisca da yetmedi

SİYAH-beyazlı takımda yedek soyunan Anderson Talisca da 58'de 'gol' için oyuna dahil edildi. Tolgay Arslan'ın yerine giren Brezilyalı, takımını ateşleyemedi. Eski görüntüsünden uzak görünen Talisca, arkadaşları gibi yakaladığı fırsatları kullanamayınca kaçan 2 puana engel olamadı. Talisca kazanamadıkları için üzgün olduklarını, bunu telafi edeceklerini söyledi.