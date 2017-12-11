 Talisca da yetmedi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Talisca da yetmedi

    Talisca da yetmedi
    SİYAH-beyazlı takımda yedek soyunan Anderson Talisca da 58'de 'gol' için oyuna dahil edildi. Tolgay Arslan'ın yerine giren Brezilyalı, takımını ateşleyemedi. Eski görüntüsünden uzak görünen Talisca, arkadaşları gibi yakaladığı fırsatları kullanamayınca kaçan 2 puana engel olamadı. Talisca kazanamadıkları için üzgün olduklarını, bunu telafi edeceklerini söyledi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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