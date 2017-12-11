Kale 3 maç sonra düştü

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra gol yedi. Siyah-beyazlılar, son 3 haftada oynadığı Teleset Mobilya Akhisar (0-0), Evkur Yeni Malatyaspor (0-0) ve Galatasaray (3-0) maçlarında kalesini gole kapatmıştı. Ligin en az gol yiyen kalecisi unvanına sahip olan Fabri, Umut Bulut'un golünde çaresiz kaldı. İspanyol eldiven bu sezon ligde kalesinde 13'üncü golü gördü.