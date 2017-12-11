 Kale 3 maç sonra düştü – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Kale 3 maç sonra düştü

    Kale 3 maç sonra düştü
    BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra gol yedi. Siyah-beyazlılar, son 3 haftada oynadığı Teleset Mobilya Akhisar (0-0), Evkur Yeni Malatyaspor (0-0) ve Galatasaray (3-0) maçlarında kalesini gole kapatmıştı. Ligin en az gol yiyen kalecisi unvanına sahip olan Fabri, Umut Bulut'un golünde çaresiz kaldı. İspanyol eldiven bu sezon ligde kalesinde 13'üncü golü gördü.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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