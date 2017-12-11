 Derbi 11’ini bozmadı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Derbi 11’ini bozmadı

    Derbi 11’ini bozmadı
    BEŞİKTAŞ sahaya derbi kadrosuyla çıktı. Şenol Güneş, geçen hafta Galatasaray'ı 3-0 yenen Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Cenk Tosun'dan kurulu 11'i Kayseri'de de aynen sahaya sürdü. Talisca, Lens ve Negredo yedek soyundular. Leipzig maçında panterleşen Tolga Zengin de kaleyi Fabri'ye teslim etti.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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