 Zengin oldular – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Zengin oldular

    Zengin oldular
    DEVLER Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş, kasasına 45.7 milyon euro'luk müthiş bir rakamı koymuştu. Prim sistemine göre Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete 50 bin TL, beraberliğe de 20 bin TL verilen Beşiktaş'ta, alınan 4g alibiyet ve 2 de beraberliğin getirisi adam başı 240 bin TL oldu. Yönetim grubu lider olarak bitirmenin karşılığını vermek için oyunculara 50'şer bin euro (Yaklaşık 230 bin TL) daha prim verme kararı aldı. Böylece toplamda 470 bin TL'lik bir prim ortaya çıktı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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