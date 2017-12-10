 Orkan Çınar: "Söz veriyorum" – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    : "Söz veriyorum"

    Orkan Çınar: "Söz veriyorum"

    , Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    Manisaspor ve Leipzig maçlarında bulduğu şansı iyi kullanan , Kayserispor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Kayserispor'dan daha güçlü olduklarını söyleyen Orkan, "İki maç benim adıma iyi geçti. Şansı aldığımda kullanmak zorundayım, burası Beşiktaş. Oynadığımda iyi oynayacağıma söz veriyorum. Maça iyi hazırlandık. Kayseri'nin iyi olduğunu biliyoruz. Futbol olarak daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:09
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