Manisaspor ve Leipzig maçlarında bulduğu şansı iyi kullanan Orkan Çınar, Kayserispor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Kayserispor'dan daha güçlü olduklarını söyleyen Orkan, "İki maç benim adıma iyi geçti. Şansı aldığımda kullanmak zorundayım, burası Beşiktaş. Oynadığımda iyi oynayacağıma söz veriyorum. Maça iyi hazırlandık. Kayseri'nin iyi olduğunu biliyoruz. Futbol olarak daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.