Orkan Çınar: "Söz veriyorum"
Orkan Çınar, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Manisaspor ve Leipzig maçlarında bulduğu şansı iyi kullanan Orkan Çınar, Kayserispor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Kayserispor'dan daha güçlü olduklarını söyleyen Orkan, "İki maç benim adıma iyi geçti. Şansı aldığımda kullanmak zorundayım, burası Beşiktaş. Oynadığımda iyi oynayacağıma söz veriyorum. Maça iyi hazırlandık. Kayseri'nin iyi olduğunu biliyoruz. Futbol olarak daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:09
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
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Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
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beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
Orkan Çınar: "Söz veriyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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