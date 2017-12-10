La Liga'nın yıldızından Güneş'e övgü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, Bursaspor'da çalıştığı dönemden eski talebesi Cedric Bakambu'dan iltifat yağdı. Fransız basınına röportaj veren Kongolu santrfor, "Kariyerinizdeki yükselişte kimlerin payı var?" sorusuna, "Yükseliş, Türkiye'de şu anki Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışmakla başladı. Bursaspor'da kendisiyle çalıştığım sezon çok gol atmıştım. O beni çok değiştirdi. Bana çok şey öğretti. Buraya gelmemde büyük katkısı olduğu için kendisine teşekkür ederim.



ÖĞRETMEK İÇİN HEP ÇABALARDI

Güneş, bana başka bir futbol vizyonu getirdi. O hiçbir şeyi şansa bırakmazdı. Her maç öncesi videolar hazırlatır, uçakla yaptığımız yolculuklar sırasında bile bize bunları izletirdi. Bizleri sürekli geliştirmek isterdi. Bir şeyler öğretmek için çabalardı. Zayıf yönlerimizi gösterir ve bunun üstünde dururdu. Her fırsatta bizi geliştirmeye çalışırdı. Açıkçası bu durumdan biraz sıkılmıştım ama geriye dönüp baktığımda bunun doğru ve faydalı olduğunu görüyorum" cevabını verdi. Cedric Bakambu, şu anda Valencia'da başarılı bir performans sergileyen ve kendisini Villarreal'e getiren hocası Marcelinho'ya da teşekkür etti.







TÜRKİYE'DE ÖZGÜVENE KAVUŞTUM

Bakambu, Fransa Ligue 2'den, 1. Lig'e çıktıktan sonra neden Türkiye'yi seçtiğini ve bu deneyimin kendisine neler kazandırdığını da şöyle dile getirdi: Ben kendime küçük bir tokat attım. İşte bu yüzden Türkiye macerasına başladım. Güvenime yeniden kavuşmam ve hedef koymam gerekiyordu. Karımla birlikte Türkiye'de yalnız kalmak, sorumluluk almamı sağladı. Bu benim için çok şey fark ettirdi. Avrupa'ya 5 yıl sonra dönecektim ama erken oldu.