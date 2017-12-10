La Liga'nın yıldızından Güneş'e övgü
“Türkiye’deki antrenörüm Şenol Güneş beni çok değiştirdi, çok şey öğretti. Bana bir başka futbol vizyonu getirdi. Eksiklerimi gösterip, beni geliştirdi.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, Bursaspor'da çalıştığı dönemden eski talebesi Cedric Bakambu'dan iltifat yağdı. Fransız basınına röportaj veren Kongolu santrfor, "Kariyerinizdeki yükselişte kimlerin payı var?" sorusuna, "Yükseliş, Türkiye'de şu anki Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışmakla başladı. Bursaspor'da kendisiyle çalıştığım sezon çok gol atmıştım. O beni çok değiştirdi. Bana çok şey öğretti. Buraya gelmemde büyük katkısı olduğu için kendisine teşekkür ederim.
ÖĞRETMEK İÇİN HEP ÇABALARDI
Güneş, bana başka bir futbol vizyonu getirdi. O hiçbir şeyi şansa bırakmazdı. Her maç öncesi videolar hazırlatır, uçakla yaptığımız yolculuklar sırasında bile bize bunları izletirdi. Bizleri sürekli geliştirmek isterdi. Bir şeyler öğretmek için çabalardı. Zayıf yönlerimizi gösterir ve bunun üstünde dururdu. Her fırsatta bizi geliştirmeye çalışırdı. Açıkçası bu durumdan biraz sıkılmıştım ama geriye dönüp baktığımda bunun doğru ve faydalı olduğunu görüyorum" cevabını verdi. Cedric Bakambu, şu anda Valencia'da başarılı bir performans sergileyen ve kendisini Villarreal'e getiren hocası Marcelinho'ya da teşekkür etti.
TÜRKİYE'DE ÖZGÜVENE KAVUŞTUM
Bakambu, Fransa Ligue 2'den, 1. Lig'e çıktıktan sonra neden Türkiye'yi seçtiğini ve bu deneyimin kendisine neler kazandırdığını da şöyle dile getirdi: Ben kendime küçük bir tokat attım. İşte bu yüzden Türkiye macerasına başladım. Güvenime yeniden kavuşmam ve hedef koymam gerekiyordu. Karımla birlikte Türkiye'de yalnız kalmak, sorumluluk almamı sağladı. Bu benim için çok şey fark ettirdi. Avrupa'ya 5 yıl sonra dönecektim ama erken oldu.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:06
-
Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
-
Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
-
TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
La Liga'nın yıldızından Güneş'e övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.