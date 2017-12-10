Kayseri'de kırmızı kart
Kayserispor - Beşiktaş maçında Tiago Lopes, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sarı kartı bulunan Tiago Lopes, bir pozisyonda Babel'i çekerek düşürdü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tereddütsüz kart gösterdi ve Lopes'i oyundan attı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:50
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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