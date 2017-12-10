Kayseri'de kırmızı kart

Kayserispor - Beşiktaş maçında Tiago Lopes, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kayserispor'da Tiago Lopes, 49. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Sarı kartı bulunan Tiago Lopes, bir pozisyonda Babel'i çekerek düşürdü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tereddütsüz kart gösterdi ve Lopes'i oyundan attı.