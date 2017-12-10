 Güldüren karar! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Güldüren karar!

    Güldüren karar!
    F.BAHÇE kongre üyeleri tarafından disiplin kuruluna verilen ve ihraç edilen Gökhan Gönül, dün resmi twitter hesabından gülen emojilerle birlikte Cenk Tosun ile kahkaha attığı bir resmini yayımlayarak, karara karşı tepkisini böyle gösterdi.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güldüren karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN