 FIFA’dan Beşiktaş paylaşımı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    FIFA’dan Beşiktaş paylaşımı

    FIFA’dan Beşiktaş paylaşımı
    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu namağlup lider olarak tamamladı. FIFA, sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden Beşiktaş'ın bu başarısını dile getirdi. Beşiktaş'ın 21 yıl sonra Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanan kulüp olduğunu belirtti. Daha önce 1996 yılında bu başarıyı Jari Litmanen ile Patrick Kluivert'ın oynadığı Ajax ve Jardel öncülüğündeki Porto'nun yakaladığı aktarıldı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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