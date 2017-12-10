FIFA’dan Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu namağlup lider olarak tamamladı. FIFA, sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden Beşiktaş'ın bu başarısını dile getirdi. Beşiktaş'ın 21 yıl sonra Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanan kulüp olduğunu belirtti. Daha önce 1996 yılında bu başarıyı Jari Litmanen ile Patrick Kluivert'ın oynadığı Ajax ve Jardel öncülüğündeki Porto'nun yakaladığı aktarıldı.



