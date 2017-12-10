Beşiktaş'tan "10 Aralık 2016 Her Şey Siyah" paylaşımı
Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da Süper Lig'in 14'üncü haftasında Vodafone Park'da oynadığı Bursaspor mücadelesi sonrası meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde şehitleri andı.
Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının birinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Başta Babel olmak üzere kulübün paylaştığı görseli sosyal medyada yayınlayan futbolcular, geçen sezon yaşanan olayda hayatını kaybeden şehitleri andı.
Beşiktaş Stadı dışında yaşanan terör eyleminin yıldönümü nedeniyle bugün Vodafone Park Kartal Yuvası önünde lokma dağıtılacak ve dua okunacak. Lokma dağıtımı ve duaya 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılacak.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:14
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
Beşiktaş'tan "10 Aralık 2016 Her Şey Siyah" paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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