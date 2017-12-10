Beşiktaş, şehitleri unutmadı
Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park yakınında meydana gelen terör saldırısında şehit düşenleri unutmadı.
Siyah-beyazlı kulübün gerçekleştirdiği organizasyonuyla Vodafone Park önünde lokma dağıtıldı ve dualar okundu. Etkinliğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.
Lokma dağıtımı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, bir yıl önce Bursaspor karşılaşmasının ardından stadın hemen yanında Türkiye'nin maruz kaldığı terör olayını yaşadıklarını belirterek, "46 şehit verdik. Bu şehitlerimizin içinde Beşiktaş camiamızın çok kıymetli emniyet mensubu olan Vefa müdürümüz, ayrıca Kartal Yuvası'nda çalışan Tunç arkadaşımız şehit oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.
Şehit ailelerinin acılarının kendi acıları olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi:
"Onların yalnız olmadığını ve bunları unutmayacağımızı buradan hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olduğu bu terörle ilgili mücadelede devletimizin, milletimizin, hükümetimizin yanında olduğumuzu camiamız adına açıklamak istiyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birbirimize daha çok kenetlenmek zorundayız. Teröristler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Camia olarak bütün olduğumuzu, devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu kamuoyuna iletmek istiyorum. Allah, inşallah bir daha bunları yaşatmaz. Sonuna kadar ailelerin yanındayız."
TUNÇ UNCU'NUN AİLESİ DE KATILDI
Lokma dağıtımına, terör saldırısında şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi ve babasıyla akrabaları da katıldı.
Ahmet Nur Çebi, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu ve babası Turgay Uncu ile yakından ilgilenerek tekrar başsağlığı diledi.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:25
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Okan Buruk'a tarihi ceza gelebilir!
Toplam 16
Yorum
PLAY Doğrıyu söylüyeni 9 köyden kovarlarmış TFF ve kurullarıda aynı MHK ve hakemleride maçlara etki ediyorlar ama ceza yok işte TÜRK futbolu.....
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Zafere kaçış
Toplam 6
Yorum
misafir Ne kacisi kacirdilar resmen
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Janssen'in tapusu alınıyor!
Toplam 5
Yorum
kaan 23 yaşında onun yediği tekmeleri sen yesen penaltı atmaya bile cesaret edemezdin.fb li ya.sizin cenk benzer iki tekme yedi mi basın coşuyor.
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