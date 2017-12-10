Siyah-beyazlı kulübün gerçekleştirdiği organizasyonuyla Vodafone Park önünde lokma dağıtıldı ve dualar okundu. Etkinliğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

Lokma dağıtımı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, bir yıl önce Bursaspor karşılaşmasının ardından stadın hemen yanında Türkiye'nin maruz kaldığı terör olayını yaşadıklarını belirterek, "46 şehit verdik. Bu şehitlerimizin içinde Beşiktaş camiamızın çok kıymetli emniyet mensubu olan Vefa müdürümüz, ayrıca Kartal Yuvası'nda çalışan Tunç arkadaşımız şehit oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun." dedi.





Şehit ailelerinin acılarının kendi acıları olduğunu vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"Onların yalnız olmadığını ve bunları unutmayacağımızı buradan hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olduğu bu terörle ilgili mücadelede devletimizin, milletimizin, hükümetimizin yanında olduğumuzu camiamız adına açıklamak istiyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birbirimize daha çok kenetlenmek zorundayız. Teröristler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Camia olarak bütün olduğumuzu, devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu kamuoyuna iletmek istiyorum. Allah, inşallah bir daha bunları yaşatmaz. Sonuna kadar ailelerin yanındayız."







TUNÇ UNCU'NUN AİLESİ DE KATILDI

Lokma dağıtımına, terör saldırısında şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi ve babasıyla akrabaları da katıldı.

Ahmet Nur Çebi, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu ve babası Turgay Uncu ile yakından ilgilenerek tekrar başsağlığı diledi.