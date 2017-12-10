 Beşiktaş çıkacağına PSG çıksın daha iyi! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Beşiktaş çıkacağına PSG çıksın daha iyi!

    Beşiktaş çıkacağına PSG çıksın daha iyi!

    Chelsea’nin kaptanı Cahill, son 16 turu için “Takım ve hoca Beşiktaş’ı istiyor ama ben Barça ya da PSG’yi isterim” dedi

    BEŞİKTAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan Chelsea'da kaptan Cahill kura hakkında konuştu. İngiliz futbolcu "Takım arkadaşlarım ve hocam kurada Beşiktaş'ın çıkmasını istiyor ama ben Barcelona ya da PSG'yi tercih ederim" dedi. Tecrübeli futbolcu, "Ya Beşiktaş ya Barcelona ya da PSG ile eşleşeceğiz. Açıkçası takım arkadaşlarım ve hocam Beşiktaş'ın çıkmasını istiyor. Ben ise böyle düşünmüyorum. Barcelona veya PSG'yi tercih ederim. İlerlemek istiyorsak bir ara bu takımlarla oynayacağız. Şimdi veya sonra fark etmez. Beşiktaş da son derece tehlikeli bir rakip. Zaten lider çıktılar" dedi. Cahill sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşiktaş'ın harika bir taraftar desteği var."
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:35
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