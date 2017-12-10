 Beşiktaş 10 Aralık Şehitlerini andı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    10 Aralık Şehitlerini andı

    Beşiktaş 10 Aralık Şehitlerini andı

    Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan , maç öncesi ısınmak için sahaya '10 Aralık Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz' pankartı ile çıktı.

    Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının yıl dönümünde Beşiktaşlı oyuncular; ellerinde '10 Aralık Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz' pankartıyla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncuların bu pankartı stadı dolduran futbolseverlerden alkış aldı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:49
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