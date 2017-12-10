B planı Paqueta

Anderson Talisca’nın bonservisini Benfica’dan almak isteyen Beşiktaş, Flamengo’nun 20’lik yıldızını da listeye dahil etti

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Benfica'nın satın alma bedelini 25 milyon euro olarak belirlediği Anderson Talisca için "Bu paraları veremeyiz, gerekirse 1 yıl bekler bedava alırız" açıklamasını yaparak Brezilyalı oyuncu için stratejilerini açıklamıştı. Başkan Orman, Talisca'nın olmaması ihtimaline karşı alternatif planlarını hazırlamış durumda. Bu isimlerden birinin Flamengo'nun 20 yaşındaki 10 numarası Lucas Paqueta olduğu iddia edildi. BAŞKAN Orman'ın Brezilya seferi sırasında Flamengo'lu yöneticilerle Paqueta için görüştüğü ve olası transferde Beşiktaş'a öncelik tanınması için söz aldığı bildirildi. Beşiktaş'ın Talisca'nın bonservisini almaması durumunda Paqueta'yı transfer ederek 10 numara açığını kapatacağı belirtildi. Fox Sport Brezilya, genç oyuncunun taliplileri arasında sadece Beşiktaş'ın değil F.Bahçe'nin de olduğu haberine yer verdi.