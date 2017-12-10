Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kadir Has Stadı'nda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Umut Bulut'un golüyle (31') yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, rakibine penaltıdan Cenk Tosun'la (45') cevap verdi. Tiago Lopez'in 49. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında gol pozisyonu üretmekte zorlanan Beşiktaş, zirve yarışında 2 kritik puan kaybetti
Süper Lig'in 15. haftasına 26'şar puanda giren Kayserispor ile Beşiktaş'ın düellosunda kazanan çıkmadı. Kadir Has Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta Umut Bult'un 31. dakikadaki golüyle yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, devreye Cenk Tosun'un 45+1'deki penaltı golüyle 1-1'lik beraberlikle girdi.
49. dakikada Tiago Lopez'in kırmızı kart görmesiyle Kayserispor son 40 dakikayı 1 kişi eksik oynadı.
Beşiktaş, 10 kişi oynayan rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı ve 1 puana razı oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 27 puanla 4. sırada kaldı. Kayserispor da 27 puanla 5. sırada yer aldı.
CENK TOSUN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Maçın ilk tehlikeli atağında Beşiktaş gole yaklaştı. 9. dakikada Cenk Tosun, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Lung iki hamlede topu kontrol etti.
OĞUZHAN ZOR OLANI BAŞARDI!
Beşiktaş net gol şansından yararlanamadı. Ceza sahasına giren Quaresma, Oğuzhan'a pasını verdi. Kale önünden şutu auta gitti.
UMUT BULUT PERDEYİ AÇTI
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Umut Bulut'un golüyle öne geçti. Sol kanattan gelen orta ile arka direkte buluşan Umut Bulut, topu Beşiktaş ağlarına gönderdi. 1-0.
Kayserispor formasıyla son 6 maçta 5 gol atan Umut, sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a 2, Fenerbahçe'ye 2, Başakşehir'e 1 gol attı.
BEŞİKTAŞ PENALTIDAN CEVAP VERDİ!
Beşiktaş 45. dakikada penaltı kazandı. Umut Bulut'un müdahalesinin ardından Cenk Tosun ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı düdüğünü çalarken, Umut Bulut çılgına döndü.
Topun başına geçen Cenk Tosun penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e taşıdı.
KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI
Kayserispor'da Tiago Lopez 49. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kayserispor'da Lopes ilk yarının bitişi sonrası itirazları nedeniyle ilk sarı kartını görmüştü.
79. dakikada Beşiktaş'ta Alvaro Negredo oyuna girdi. Gökhan Gönül kenara alındı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:48
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adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
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beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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