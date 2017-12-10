Avrupa Kartalı Kayseri semalarında

Süper Lig'in 15. haftasındakarşılaşıyor. Siyah-beyazlılar,formda bir görüntü ortaya koydu. Galibiyet serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 gibi farklı skorla yenerek başlayan Kara Kartallar, ardından çıktığı iki önemli karşılaşmayı da kazandı. Süper Lig'deki derbi mücadelesinde G.Saray'a evinde 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Almanya temsilcisi Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kartal, ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Kayserispor'u dahedefliyor.takımda cezası devam edendışında eksik futbolcu bulunmuyor. PFDK'nın 6 maçlık cezası biten Caner, Başakşehir maçında 4. sarı kartını gördüğü için bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıcabulunuyor. Her iki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 16. Haftada Vodafone Park'ta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.