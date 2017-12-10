 Avrupa Kartalı Kayseri semalarında – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Avrupa Kartalı Kayseri semalarında

    Avrupa Kartalı Kayseri semalarında

    Sırasıyla Manisaspor, G.Saray ve Leipzig’i deviren siyah-beyazlılar; Kayseri’yi de mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor

    BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, üst üste 3 resmi karşılaşmayı kazanarak formda bir görüntü ortaya koydu. Galibiyet serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 gibi farklı skorla yenerek başlayan Kara Kartallar, ardından çıktığı iki önemli karşılaşmayı da kazandı. Süper Lig'deki derbi mücadelesinde G.Saray'a evinde 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Almanya temsilcisi Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kartal, ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Kayserispor'u da evinde yıkmayı hedefliyor.

    Caner cezalı, Necip sakat
    Siyah beyazlı takımda cezası devam eden Caner Erkin ve sakat olan Necip Uysal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. PFDK'nın 6 maçlık cezası biten Caner, Başakşehir maçında 4. sarı kartını gördüğü için bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca üçer sarı kartı olan Pepe ile Babel, ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 16. Haftada Vodafone Park'ta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.


    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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