Avrupa Kartalı Kayseri semalarında
Sırasıyla Manisaspor, G.Saray ve Leipzig’i deviren siyah-beyazlılar; Kayseri’yi de mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor
Caner cezalı, Necip sakat
Siyah beyazlı takımda cezası devam eden Caner Erkin ve sakat olan Necip Uysal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. PFDK'nın 6 maçlık cezası biten Caner, Başakşehir maçında 4. sarı kartını gördüğü için bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca üçer sarı kartı olan Pepe ile Babel, ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 16. Haftada Vodafone Park'ta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Avrupa Kartalı Kayseri semalarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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