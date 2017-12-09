Vida yola çıktı

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Vida, Partizan mücadelesi öncesi statta tur attı ve taraftara veda etti



Ukrayna kulübünün başkanı Surkis, "Vida' ya Beşiktaş'ın şartlarını sunamadık" derken, Hırvat stoper haftaya İstanbul'da imzayı atacak



BEŞİKTAŞ'ın yaz transfer döneminde anlaşıp imza attırdığı Domagoj Vida, önceki gece taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti. Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı Partizan maçında sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan Vida, seyircisinin önüne çıkıp statta tur atarak tüm taraftarları selamladı ve veda etti. Kiev'in 4-1 kazandığı maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan başkan Surkis, Vida'dan Beşiktaş'ın şartlarını sunamadıkları için ayrılmak zorunda kaldıklarını açıkladı.



KiEV İÇİN BÜYÜK KAYIP

IGOR Surkis, "Vida takımın önde gelen oyuncularından biriydi ve doğal olarak bizim için büyük kayıp. Bugün taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti. Yarın bana da gelecek vedalaşacağız. Onun kalmasını isterdim ama farklı bir yol seçti. Ailesi ve çocukları için bu kararı aldı. Biz Beşiktaş'ın Vida'ya sunduğu şartları sunamayız. Beşiktaş'ta da Dinamo'da oynadığı seviyede oynamasını isteriz" diye konuştu.



PARA ÖDENMEYECEK

partizan maçının ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş'tan bir miktar para alacağız" diyen D. Kiev başkanı Surkis'in bu açıklamasının doğru olmadığı ve Vida'nın sözleşmesi bittiği için Beşiktaş'ın Kiev'e hiç bir şekilde para ödemeyeceği öğrenildi. Önümüzdeki haftalarda İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat stoper Beşiktaş'a 3.5 yıllık imza atacak. Ukrayna medyasında en dikkat çekici nokta ise siyahbeyazlıların bu sezon transferlerde kullandığı slogan olan "BAM BAM BAM" manşetlere taşıması oldu.



28 yaşındaki tecrübeli Hırvat yıldız, bu sezon 9 resmi maçta görev yaparken, 2 de gol attı. Vida, Dinamo Kiev formasıyla toplam 160 resmi maçta şans bulurken, rakip fileleri 13 kez havalandırdı, 8 de gol pası verdi.



Yönetimin başarısı

BEŞİKTAŞ'ın Vida'yı transfer ettiğini geçen yaz başında bu sayfalarda okudunuz. Siyahbeyaz takım ön sözleşme imzaladı, oyuncuyu bedava alabilmek için bugünü bekledi. Ve sonunda dediğimiz gibi Vida, Kartal oluyor. Hem kısa, hem orta hem de uzun vadede Beşiktaş'ın çok kazançlı çıkacağı bir transfer bu. Artık alternatifi çok daha fazla olan bir Beşiktaş savunmasından söz edebiliriz. Vida çok kaliteli bir savunma oyuncusu Pepe gibi bir yıldızla birlikte Kartal'ın gücüne güç katacaklardır. Böyle bir yıldızın bonservis ödemeden kadroya katmak büyük iş, Beşiktaş yönetimini yürekten kutluyorum.



Mini yorum Turgay Demir