Süper Lig'e dönüyor!..

Fenerbahçe formasıyla başarılı maçlar çıkaran Senegalli golcü Moussa Sow, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Moussa Sow, Beşiktaş yolunda... Al-Ahli takımında forma giyen 31 yaşındaki Senegalli golcünün menajerler tarafından Siyah-Beyazlı takıma önerildiği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu teklifi düşünmek için menajerlerden süre istediği bildirildi. Sow'un kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Senegalli golcü bu sezon 7 maçta 1 gole imza attı. Sow, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor..