Süper Lig'e dönüyor!..
Fenerbahçe formasıyla başarılı maçlar çıkaran Senegalli golcü Moussa Sow, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:04
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BirTaraftar Türk futbolu ne yazık ki futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayan sadece ismini yürüten yöneticilerle dolu çok yazık gerçekten.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BlackeneD Saçmalamış, beşiktaşlı yöneticiler ilk defa avrupada kendi rekorlarını kırınca ne oldum oldular:)) FB-GS o yolları çoktan geçti
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
selim Ha.... o zaman besektasa Turkiye sinirlari icinde hersey serbest ,bu kionusmadan baska ne cikar bjk Turkiyeyi degil bjk kulubunu temsil ediy
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