 Süper Lig'e dönüyor!.. – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Süper Lig'e dönüyor!..

    Süper Lig'e dönüyor!..

    Fenerbahçe formasıyla başarılı maçlar çıkaran Senegalli golcü Moussa Sow, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

    Fenerbahçe'de sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Moussa Sow, Beşiktaş yolunda... Al-Ahli takımında forma giyen 31 yaşındaki Senegalli golcünün menajerler tarafından Siyah-Beyazlı takıma önerildiği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu teklifi düşünmek için menajerlerden süre istediği bildirildi. Sow'un kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Senegalli golcü bu sezon 7 maçta 1 gole imza attı. Sow, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor..
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:04
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