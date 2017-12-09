Chelsea kaptanı Beşiktaş'ı istemiyor!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan Chelsea'da kaptan Gary Cahill kura hakkında konuştu. İngiliz futbolcu "Takım arkadaşlarım ve hocam kurada Beşiktaş'ın çıkmasını istiyor ama ben Barcelona ya da PSG'yi tercih ederim" dedi.
HARİKA BİR TARAFTAR
Cahill sözlerini şöyle sürdürdü: Kafamızda bazı planlar var ama tur atlayamazsak bunların hiçbir önemi kalmayacak. Beşiktaş'ın harika bir taraftar desteği var. Ayrıca bu tura yükselen takımların hepsi son derece güçlü.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:48
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 4
Yorum
neto ikinci olduğunuz sezon mu....
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
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Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
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