 Chelsea kaptanı Beşiktaş'ı istemiyor! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    kaptanı Beşiktaş'ı istemiyor!

    Chelsea kaptanı Beşiktaş'ı istemiyor!

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan 'da kaptan kura hakkında konuştu. İngiliz futbolcu "Takım arkadaşlarım ve hocam kurada Beşiktaş'ın çıkmasını istiyor ama ben Barcelona ya da PSG'yi tercih ederim" dedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde pazartesi yapılacak kura çekimi öncesinde 'nin kaptanı konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Ya Beşiktaş ya Barcelona ya da PSG ile eşleşeceğiz. Açıkçası takım arkadaşlarım ve hocam Beşiktaş'ın çıkmasını istiyor. Ben ise böyle düşünmüyorum. Barcelona veya PSG'yi tercih ederim. Çünkü ilerlemek istiyorsak bir ara bu takımlarla oynayacağız. Şimdi veya sonra fark etmez. Beşiktaş da son derece tehlikeli bir rakip. Zaten lider çıktılar" dedi.

    HARİKA BİR TARAFTAR
    Cahill sözlerini şöyle sürdürdü: Kafamızda bazı planlar var ama tur atlayamazsak bunların hiçbir önemi kalmayacak. Beşiktaş'ın harika bir taraftar desteği var. Ayrıca bu tura yükselen takımların hepsi son derece güçlü.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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