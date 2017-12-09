 Cenk Tosun'un kaderi kuraya bağlı! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    'un kaderi kuraya bağlı!

    Cenk Tosun'un kaderi kuraya bağlı!

    'ın yıldız golcüsü 'un takımdaki geleceğini Şampiyonlar Ligi kurası belirleyecek.

    Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şu ana kadar Cenk için hiçbir kulüpten resmi teklif almayan sadece sözlü olarak Juventus ve Newcastle United kulüpleriyle görüşen siyah-beyazlılar, kuradan çıkacak takıma göre hareket edecek.

    Güçlü bir rakip çıkması durumunda Cenk'in gitmesine soğuk bakan yönetim, dişine göre bir rakip çıkması durumunda, iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce yönetimle yaptığı görüşmede, mecbur kalınmadıkça ve yerine iyi bir golcü bulunmadığı sürece, Cenk'in gitmesine teknik olarak onay vermemişti.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:15
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