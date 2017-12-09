Boyko ülkesine dönüyor
Beşiktaş'ın 2 sene önce kadrosuna kattığı Denys Boyko, siyah-beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in rotasyonuna bir türlü girmeyi başaramadı.
Geçen sezonu La Liga ekibi Malaga'da kiralık olarak geçirmesi sonrasında Beşiktaş'a geri dönen 29 yaşındaki eldiven, yine kendisini Güneş'e ispat edemedi.
Tecrübeli eldivenin, Beşiktaş'ta şans bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve menajeri aracılığıyla Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'le temasta olduğu bildirildi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:15
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 4
Yorum
neto ikinci olduğunuz sezon mu....
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
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Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
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