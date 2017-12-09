 Boyko ülkesine dönüyor – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Boyko ülkesine dönüyor

    Boyko ülkesine dönüyor

    Beşiktaş'ın 2 sene önce kadrosuna kattığı , siyah-beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in rotasyonuna bir türlü girmeyi başaramadı.

    Geçen sezonu La Liga ekibi Malaga'da kiralık olarak geçirmesi sonrasında Beşiktaş'a geri dönen 29 yaşındaki eldiven, yine kendisini Güneş'e ispat edemedi.

    Tecrübeli eldivenin, Beşiktaş'ta şans bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve menajeri aracılığıyla Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'le temasta olduğu bildirildi.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:15
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