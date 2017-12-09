Boyko ülkesine dönüyor

Geçen sezonu La Liga ekibi Malaga'da kiralık olarak geçirmesi sonrasında Beşiktaş'a geri dönen 29 yaşındaki eldiven, yine kendisini Güneş'e ispat edemedi.



Tecrübeli eldivenin, Beşiktaş'ta şans bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve menajeri aracılığıyla Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'le temasta olduğu bildirildi.