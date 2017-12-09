 Beşiktaş, Kayseri'ye gitti – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    , 'ye gitti

    Beşiktaş, Kayseri'ye gitti

    Süper Lig'in 15. haftasında yarın 'a konuk olacak , 'ye gitti.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla 'ye hareket etti.

    Teknik direktör Şenol Güneş, maçı kadrosuna tüm futbolcuları dahil etti.

    Kafilede Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican da yer aldı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:33
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