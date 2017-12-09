Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye gitti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.
Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor maçı kadrosuna tüm futbolcuları dahil etti.
Kafilede Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican da yer aldı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:33
-
Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
-
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
-
Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
Beşiktaş, Kayseri'ye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.