 Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

    Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

    Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı ekibin kondisyon ve taktik çalışması yaptığı belirtildi.

    Beşiktaş kafilesi öğleden sonra uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:30
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