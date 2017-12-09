Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı ekibin kondisyon ve taktik çalışması yaptığı belirtildi.
Beşiktaş kafilesi öğleden sonra uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:30
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Terim Galatasaray'a gidecek
Toplam 4
Yorum
serdar akay gelsin gelsin bu gsde çalıştığı son sezon olacak.itici egolu,megaloman adam iiğğğyyyy..
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 60
Yorum
ŞAMPİY15İKTAŞ herkes futbol profesörü ztn. kimin kimi yada neyi sorguladığı önemli değil. herkes sadece eleştirsin. FB lilerin BJK sayfasına girimeside :/
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 60
Yorum
CESUR YÜREK Sen kendi maçlarına bak, hem buz gibi penaltı,,gözlük tak bir daha izle,efsanenin geri dönüşü muhteşem olacak,rahatsızmı oldunuz.
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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