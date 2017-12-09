Beşiktaş ile Kayserispor 43. randevuda

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 42 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 65 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi, ikinci devre İstanbul'daki müsabaka 2-2 bitti.



KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 20 golüne, Kayserispor 25 golle yanıt verdi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



SON 10 MAÇ

Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



SEZON MAÇ SONUÇ

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2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 2