 Beşiktaş ile Kayserispor 43. randevuda – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    ile 43. randevuda

    Beşiktaş ile Kayserispor 43. randevuda

    ile , Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 42 maçta 24, 11 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 65 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maçta Beşiktaş 1-0 galip geldi, ikinci devre İstanbul'daki müsabaka 2-2 bitti.

    KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
    Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

    Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Rekabette deplasmandaki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 20 golüne, Kayserispor 25 golle yanıt verdi.

    EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
    Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

    Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

    Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

    SON 10 MAÇ
    Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    SEZON MAÇ SONUÇ

    -------------- ---------------------------- ---------

    2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

    Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

    2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

    Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

    2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

    Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

    2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

    Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

    2016-2017 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1

    Beşiktaş-Kayserispor 2 - 2

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:53
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