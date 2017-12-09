Adam gibi adam Vida!
Cazip teklifleri geri çevirip, Beşiktaş’a verdiği sözü tuttu… O artık bir Kartal… Hırvat stoperle, eylül ayında milli maç için Eskişehir'e gelmeden önce el sıkışılmış, ön protokol yapılmıştı. Sonrasında İtalya ve İngiltere'den teklifler aldı. Ancak kimse onu 'Beşiktaş' kararından vazgeçiremedi.
RESMİ SÖZLEŞME 4 OCAK'TA İMZALANACAK
Bu süreçte Hırvat stoper, İtalyan ekibi Inter ve İngiliz temsilcisi Leicester City'den teklif aldı. Ortada 4 milyon Euro'luk bir tazminat vardı gerçi ama Inter ve Leicester gibi kulüpler için bu rakamı ödemek hiç de zor değildi. Ancak Vida, "Beşiktaş'a söz verdim" diyerek, gelen cazip teklifleri geri çevirdi ve İstanbul için gün saymaya başladı… Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin başlayacağı 4 Ocak'ta tecrübeli futbolcuyla resmi mukaveleyi imzalayacak. Baldırındaki yırtık nedeniyle tedavi gören Vida'nın ikinci yarı hazırlıklarıyla birlikte takıma dahil olması bekleniyor.
DİNAMO KİEV'E VEDA ETTİ
Vida, Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'ı 4-1 yendiği maç sonrası taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Vida, 90 dakikanın ardından statta tur atarak Kiev'li taraftarları selamladı.
SURKİS: BEŞİKTAŞ'IN ŞARTLARINI SUNAMADIK
Dinamo Kiev Başkanı İgor Surkis, Vida'nın kendileri için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Surkis, "Onun kalmasını isterdim ama farklı bir yol seçti. Ailesi ve çocukları için bu kararı aldı. Biz Beşiktaş'ın Vida'ya sunduğu şartları sunamayız" dedi.
Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya paylaşımları ise şöyle:
"Vida geldiğine göre Tosic'i forvete koyabiliriz. Eminim Vieri gibi oynar"
"Tosic mi Vida mı? Lükse bak"
''Defans duvar, takım uzay takımı oldu"
"Gel gel sarışınım, gel… Bizde Vida'lar hep eksik gel"
"Vida mı, desene defans oldu sana Çin Seddi."
SABAH
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:36
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 4
Yorum
neto ikinci olduğunuz sezon mu....
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
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Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
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