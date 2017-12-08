Vida takım arkadaşlarına veda etti
Dinamo Kiev Başkanı Surkis, Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Hırvat futbolcu Domagoj Vida hakkında açıklamalarda bulundu.
Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Vida hakkında, "Taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti ancak bana yarın veda edecek. Kalmasını isterdim ancak başka bir yolu seçti. Ailesi ve çocukları var; daha fazla para kazanmak istemesi anlaşılabilir. Beşiktaş'ın yaptığı teklifteki mali şartları kulübümüz sunamaz." dedi.
Surkis, "Onun için bir bedel alacağız ve kötü değil. Bize yarım sezon yardım edeceğini umarak onu yazın bırakmadım. Yardımcı oldu, ona çok teşekkür ediyorum. Vida'nın, Dinamo Kiev'de oynadığı seviyede oynamaya devam etmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
Ayrıca dün oynanan Avrupa Ligi grup maçlarının ardından Ukrayna ekibi, Vida'ya resmi sosyal medya hesabından veda etti. 'Her şey için teşekkür ederiz' diyerek sosyal medya hesabından Vida'ya veda eden Dinamo Kiev, Hırvat savunmacının taraftarlarla da vedalaştığını ifade etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ
Sezon başında Vida'yı, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri gerekçesiyle satmaya yanaşmayan ve 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep eden Dinamo Kiev, Devler Ligi'ne ön elemede veda edince bonservis bedelinde indirime gitmişti. Ancak Fikret Orman ve yöneticiler, bu futbolcuyla görüşerek devre arası için söz aldı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkması, Vida'nın Beşiktaş'a gelmek istemesindeki en büyük etken olurken, siyah-beyazlı yöneticiler, devre arasında Hırvat yıldıza resmi sözleşmeyi imzalatacak.
Özellikle Ukrayna gazeteleri, Vida'nın vedasını manşete taşırken, 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında Beşiktaş'a geleceğini vurguladılar.
Ukrayna medyasında en dikkat çekici nokta ise siyah-beyazlıların bu sezon başında Pepe, Negredo, Lens ve Medel transferlerinde kullandığı slogan olan BAM BAM BAM'ı manşetlere taşıması oldu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:15
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Gurur duyuyorum
Toplam 3
Yorum
bjk advers Maçı seyrettin mi maçtan sonra bu aynı onbirle yine Leipzig maçına çıkabilirmisin ? Çekige sıçramayı başardı o kadar !
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 3
Yorum
Kamil Sıkıntı yok başkan Mayısta beraber gidersiniz
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 6
Yorum
bjk Bu yılda şampiyonuz hayal kurmayın.Ayrıca daha durun bu yıl ve gelecek yılda puanlar akacak.
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