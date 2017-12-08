 Orman çeviri kurbanı! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Orman çeviri kurbanı!

    Orman çeviri kurbanı!

    İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo, Arda Turan ile ilgili yaptığı bir haberde Beşiktaş Başkanı 'ın sözlerine yer verdi. Ancak haberde 'ın soyadı İngilizce olarak 'Forest' yazılarak skandal bir hataya imza atıldı.

    İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Beşiktaş Başkanı 'ın adını, yayınladığı haberde "Fikret Forest" olarak kullanarak ilginç bir hataya imza attı.

    Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi hakkında 'ın cevabının yayınlandığı haberde siyah-beyazlıların 1 numarasının adı da çeviriye kurban gitti.

    "Orman" kelimesinin İngilizce karşılığı "Forest" olsa da; özel isimlerin çeviriden muaf olması evrensel bir kural.

    Fikret Orman'ın haberde yer verilen açıklaması ise şöyle: "Arda üst düzey bir oyuncu ve sevdiğim bir çocuk. Ancak o bölgede çok oyuncumuz var."

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:26
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