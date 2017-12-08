Orman çeviri kurbanı!
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo, Arda Turan ile ilgili yaptığı bir haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yer verdi. Ancak haberde Fikret Orman'ın soyadı İngilizce olarak 'Forest' yazılarak skandal bir hataya imza atıldı.
Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi hakkında Fikret Orman'ın cevabının yayınlandığı haberde siyah-beyazlıların 1 numarasının adı da çeviriye kurban gitti.
"Orman" kelimesinin İngilizce karşılığı "Forest" olsa da; özel isimlerin çeviriden muaf olması evrensel bir kural.
Fikret Orman'ın haberde yer verilen açıklaması ise şöyle: "Arda üst düzey bir oyuncu ve sevdiğim bir çocuk. Ancak o bölgede çok oyuncumuz var."
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:26
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 3
Yorum
carsi09 iste iste sen haynkes senin de hizli kaliteli elemanlarin var ama defansin eski defans degil cok acik veriyorsun.Kartal affetmez unutma
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Arkadaş maçları commodor 64 ten izliyor
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Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 5
Yorum
guşguş Türk futbolunda tek sorun agzından cıkanı kulagı duymayan ve aynı zamanda hic bir başarısı olmadan sabahtan akşama kadar tv.lerde konuşanlar
Orman çeviri kurbanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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