Leipzig primi 750 bin Euro
Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Beşiktaş, kasasına da şu an itibariyle 230 milyon TL koymayı başarmıştı. Yönetim, yedek ağırlıklı bir kadroya sahaya çıkmasına rağmen Leipzig’i deplasmanda da devirmeyi başaran oyuncuları ödüllendirmeyi ihmal etmedi.
Galibiyet sebebiyle UEFA'dan gelen 1.5 milyon Euro'luk (6.8 milyon TL) paranın yarısının oyunculara dağıtılacağı bildirildi.
Futbolcuların da, 750 bin Euro'luk (3.4 milyon TL) primden çok memnun oldukları ifade edildi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:55
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 1
Yorum
seyyar satıcı Onu emre ile beraber hakan abilerinin peşine devre arası inter ile anlaşıp, şampiyonluğu fb ye satmadan önce düşünecekti. karakteri bozuk
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
türkiye türkiyede panter kesiliyorlar ama,avrupaya gelince tısssss.
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
çato onu Abdullah avcı efendi hafanheim maçına yedek kadro ile çıkarken düşünecekti...yazıklar olsun..böyle ülke temsil edilmez...yazıklar olsun.
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