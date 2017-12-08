 Leipzig primi 750 bin Euro – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Leipzig primi 750 bin Euro

    Leipzig primi 750 bin Euro

    Başarılarına bir yenisini daha ekleyen , kasasına da şu an itibariyle 230 milyon TL koymayı başarmıştı. Yönetim, yedek ağırlıklı bir kadroya sahaya çıkmasına rağmen Leipzig’i deplasmanda da devirmeyi başaran oyuncuları ödüllendirmeyi ihmal etmedi.

    Galibiyet sebebiyle UEFA'dan gelen 1.5 milyon Euro'luk (6.8 milyon TL) paranın yarısının oyunculara dağıtılacağı bildirildi.

    Futbolcuların da, 750 bin Euro'luk (3.4 milyon TL) primden çok memnun oldukları ifade edildi.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:55
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