İtalyan devi 25 milyonu gözden çıkardı!

Siyah-beyazlıların geçen sezon başında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden Record, İtalyan devi Roma'nın, 23 yaşındaki yıldıza talip olduğunu öne sürdü.

Habere göre; Çizme ekibi, bu transfer için hem genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, hem de oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip olan Beşiktaş yönetimiyle de temasta olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunun 25 milyon Euro (114 milyon TL) olduğunu belirten gazete, Kara Kartal'ın, Talisca transferini 10 milyon Euro (45 milyon TL) gibi bir rakama bitirmek istediğini de belirtti.



Roma'nın, bu opsiyon maddesini ödemeye hazır olduğu ve Portekiz temsilcisi masaya oturacağı iddia edildi.