 İtalyan devi 25 milyonu gözden çıkardı! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    İtalyan devi 25 milyonu gözden çıkardı!

    İtalyan devi 25 milyonu gözden çıkardı!

    Portekiz gazetesi Record, İtalyan devi Roma’nın, Leipzig karşısında zaferi getiren golü atan ’ın yıldız futbolcusu Anderson için serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro’yu (114 milyon TL) gözden çıkarttığını öne sürdü.

    Siyah-beyazlıların geçen sezon başında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Anderson için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden Record, İtalyan devi Roma'nın, 23 yaşındaki yıldıza talip olduğunu öne sürdü.

    Habere göre; Çizme ekibi, bu transfer için hem genç oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, hem de oyuncunun satın alma opsiyonuna sahip olan yönetimiyle de temasta olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunun 25 milyon Euro (114 milyon TL) olduğunu belirten gazete, Kara Kartal'ın, Talisca transferini 10 milyon Euro (45 milyon TL) gibi bir rakama bitirmek istediğini de belirtti.

    Roma'nın, bu opsiyon maddesini ödemeye hazır olduğu ve Portekiz temsilcisi masaya oturacağı iddia edildi.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:20
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