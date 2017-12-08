 İspanyollar, Beşiktaş'ı istiyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    İspanyollar, 'ı istiyor

    İspanyollar, Beşiktaş'ı istiyor

    Barcelona, Real Madrid ve Sevilla üçlüsüyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan İspanyollar rakip seçmeye başladı!

    Ülkenin en önde gelen spor gazetesi Marca'nın internet sitesinde yer alan anketlerde, muhtemel rakipler arasında yer alan Real Madrid ve Sevilla için en çok istenen takım oldu.

    Real Madrid anketinde yüzde 34 Beşiktaş, yüzde 26 PSG, yüzde 19 Manchester City'yi işaretlerken, Sevilla'nın anketinde yüzde 31'le Beşiktaş, yüzde 21'le Roma, yüzde 13'le PSG ve Manchester City başı çekiyor.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:35
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