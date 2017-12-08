İspanyollar, Beşiktaş'ı istiyor
Barcelona, Real Madrid ve Sevilla üçlüsüyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan İspanyollar rakip seçmeye başladı!
Ülkenin en önde gelen spor gazetesi Marca'nın internet sitesinde yer alan anketlerde, muhtemel rakipler arasında yer alan Real Madrid ve Sevilla için en çok istenen takım Beşiktaş oldu.
Real Madrid anketinde yüzde 34 Beşiktaş, yüzde 26 PSG, yüzde 19 Manchester City'yi işaretlerken, Sevilla'nın anketinde yüzde 31'le Beşiktaş, yüzde 21'le Roma, yüzde 13'le PSG ve Manchester City başı çekiyor.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:35
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 1
Yorum
seyyar satıcı Onu emre ile beraber hakan abilerinin peşine devre arası inter ile anlaşıp, şampiyonluğu fb ye satmadan önce düşünecekti. karakteri bozuk
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
türkiye türkiyede panter kesiliyorlar ama,avrupaya gelince tısssss.
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
çato onu Abdullah avcı efendi hafanheim maçına yedek kadro ile çıkarken düşünecekti...yazıklar olsun..böyle ülke temsil edilmez...yazıklar olsun.
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