İspanyollar, Beşiktaş'ı istiyor

Ülkenin en önde gelen spor gazetesi Marca'nın internet sitesinde yer alan anketlerde, muhtemel rakipler arasında yer alan Real Madrid ve Sevilla için en çok istenen takım Beşiktaş oldu.

Real Madrid anketinde yüzde 34 Beşiktaş, yüzde 26 PSG, yüzde 19 Manchester City'yi işaretlerken, Sevilla'nın anketinde yüzde 31'le Beşiktaş, yüzde 21'le Roma, yüzde 13'le PSG ve Manchester City başı çekiyor.