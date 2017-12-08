Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş 'ın resmi İngilizce Twitter sayfasından; "Gruptan yenilmez olarak ve bir Türk takımı tarafından elde edilen en yüksek puan ile çıktık. Şimdi, sıradaki kim?" sorusunun sorulduğu bir paylaşım yapıldı.Bunun üzerine bu twite cevap veren Bayern Münih, James Rodrigez'in el salladığı videoyu yayınladı.

HEYNCKES, BEŞİKTAŞ'I İSTEMİŞTİ

Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes önceki gün yaptığı açıklamada, "Biz Şampiyonlar Ligi'nde hala en büyük takımlardan biriyiz. Bu ligi kazanacak en iyi oyunculara da sahibiz. İkinci turda Beşiktaş'ı isterim." demişti.