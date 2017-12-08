Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 14 puan ile gruptan lider olarak çıktı.Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın resmi İngilizce Twitter sayfasından; "Gruptan yenilmez olarak ve bir Türk takımı tarafından elde edilen en yüksek puan ile çıktık. Şimdi, sıradaki kim?" sorusunun sorulduğu bir paylaşım yapıldı.
Bunun üzerine bu twite cevap veren Bayern Münih, James Rodrigez'in el salladığı videoyu yayınladı.
HEYNCKES, BEŞİKTAŞ'I İSTEMİŞTİ
Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes önceki gün yaptığı açıklamada, "Biz Şampiyonlar Ligi'nde hala en büyük takımlardan biriyiz. Bu ligi kazanacak en iyi oyunculara da sahibiz. İkinci turda Beşiktaş'ı isterim." demişti.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:52
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Gurur duyuyorum
Toplam 3
Yorum
bjk advers Maçı seyrettin mi maçtan sonra bu aynı onbirle yine Leipzig maçına çıkabilirmisin ? Çekige sıçramayı başardı o kadar !
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 3
Yorum
Kamil Sıkıntı yok başkan Mayısta beraber gidersiniz
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 6
Yorum
bjk Bu yılda şampiyonuz hayal kurmayın.Ayrıca daha durun bu yıl ve gelecek yılda puanlar akacak.
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