 Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bayern Münih'ten 'a mesaj!

    Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!

    , UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 14 puan ile gruptan lider olarak çıktı.Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın resmi İngilizce Twitter sayfasından; "Gruptan yenilmez olarak ve bir Türk takımı tarafından elde edilen en yüksek puan ile çıktık. Şimdi, sıradaki kim?" sorusunun sorulduğu bir paylaşım yapıldı.

    Karşılaşmanın ardından 'ın resmi İngilizce Twitter sayfasından; "Gruptan yenilmez olarak ve bir Türk takımı tarafından elde edilen en yüksek puan ile çıktık. Şimdi, sıradaki kim?" sorusunun sorulduğu bir paylaşım yapıldı.



    Bunun üzerine bu twite cevap veren Bayern Münih, James Rodrigez'in el salladığı videoyu yayınladı.

    HEYNCKES, BEŞİKTAŞ'I İSTEMİŞTİ
    Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes önceki gün yaptığı açıklamada, "Biz Şampiyonlar Ligi'nde hala en büyük takımlardan biriyiz. Bu ligi kazanacak en iyi oyunculara da sahibiz. İkinci turda Beşiktaş'ı isterim." demişti.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN