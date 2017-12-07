 Zirveye Kartal damgası – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Zirveye Kartal damgası

    Zirveye Kartal damgası

    Süper Lig’in 14. Haftası geride kalırken, geçen Kasım ayında en fazla konuşulan futbolcular siyah-beyazlı oyuncular oldu

    Medya Takip Ajansı Interpress'in yapmış olduğu araştırmaya göre geçtiğimiz ay medyada en fazla konuşulan futbolcunun Cenk Tosun olduğu belirlendi. Beşiktaş'ın milli golcüsü ile ilgili yazılı basın ve internete 13 bin 926 haber yansıdığı tespit edildi. İkinci sırada Talisca yer alırken, Brezilyalı yıldızı ile ilgili geçen ay medyada 11 bin 282 haber çıktığı belirlendi

    10 FUTBOLCUDAN 6'SI BEŞİKTAŞLI
    Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel geçtiğimiz ayın en fazla konuşulan futbolcular listesinde üçüncü sırada yer alırken başarılı forvet ile ilgili medyada 10 bin 824 haber yer aldığı tespit edildi. Listenin beşinci sırasında Quaresma, altıncı sırasında Pepe, sonra da Tosic yer aldı
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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