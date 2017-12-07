Zirveye Kartal damgası
Süper Lig’in 14. Haftası geride kalırken, geçen Kasım ayında en fazla konuşulan futbolcular siyah-beyazlı oyuncular oldu
Medya Takip Ajansı Interpress'in yapmış olduğu araştırmaya göre geçtiğimiz ay medyada en fazla konuşulan futbolcunun Cenk Tosun olduğu belirlendi. Beşiktaş'ın milli golcüsü ile ilgili yazılı basın ve internete 13 bin 926 haber yansıdığı tespit edildi. İkinci sırada Talisca yer alırken, Brezilyalı yıldızı ile ilgili geçen ay medyada 11 bin 282 haber çıktığı belirlendi
10 FUTBOLCUDAN 6'SI BEŞİKTAŞLI
Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel geçtiğimiz ayın en fazla konuşulan futbolcular listesinde üçüncü sırada yer alırken başarılı forvet ile ilgili medyada 10 bin 824 haber yer aldığı tespit edildi. Listenin beşinci sırasında Quaresma, altıncı sırasında Pepe, sonra da Tosic yer aldı
10 FUTBOLCUDAN 6'SI BEŞİKTAŞLI
Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel geçtiğimiz ayın en fazla konuşulan futbolcular listesinde üçüncü sırada yer alırken başarılı forvet ile ilgili medyada 10 bin 824 haber yer aldığı tespit edildi. Listenin beşinci sırasında Quaresma, altıncı sırasında Pepe, sonra da Tosic yer aldı
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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