Usulsüzlük iddiası
YARGITAY 11. Ceza Dairesi, Beşiktaş A.Ş'nin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan davada, aralarında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu sanıkların beraatine ilişkin yerel mahkeme kararını "eksik inceleme" nedeniyle bozdu. Yargıtay, bu konuda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verdi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
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