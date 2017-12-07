Türkiye’de taraftarlar harika!

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Porto'nun Kamerunlu golcüsü Aboubakar, Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş kariyeri hakkında konuşan Kamerunlu golcü, "Kiralık verilmem o zamanki Porto teknik direktörünün tercihiydi. İyi ki öyle oldu çünkü Türkiye'nin harika taraftarlarını keşfettim. İlk dakikadan son dakikaya kadar takımlarını destekliyorlar. Türkiye'de futbol gerçekten çok farklı. Star bir futbolcu gördüklerinde fotoğraf çektirmek için koşturuyorlar. Türkiye'de bu anları çok yaşadım. Porto ile Türkiye'ye döndüğümde yine aynısını gördüm" dedi.