 Şovun adı Negredo – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Şovun adı Negredo

    Şovun adı Negredo

    Kartal’ın yıldızı dün gece de işbaşındaydı. İspanyol futbolcu, 8 günde 3 farklı kulvarda gol sevinci yaşadı, üstüne düşeni yaptı

    BEŞİKTAŞ'ın İspanyol yıldızı Alvaro Negredo dün akşam da işbaşındaydı. Siyah-beyazlıların forveti, üst üste Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Leipzig deplasmanında Kartal'ı öne geçiren golü atan 32 yaşındaki futbolcu, 8 günde 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 28 Kasım'da Manisaspor ile oynanan kupa sınavında 4, Galasaray'a karşı ligde şans bulduğu son 3 dakikada ve dün akşam Almanya'da birer kez ağları sarsan Negredo, üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Bu arada tecrübeli futbolcu, bin 470 gün sonra Devler Ligi'nde gol attı. Negredo, 27 Aralık 2013't e M.City formasıyla Plzen ağlarını havalandırmıştı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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