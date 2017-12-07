Şovun adı Negredo

Kartal’ın yıldızı dün gece de işbaşındaydı. İspanyol futbolcu, 8 günde 3 farklı kulvarda gol sevinci yaşadı, üstüne düşeni yaptı

BEŞİKTAŞ'ın İspanyol yıldızı Alvaro Negredo dün akşam da işbaşındaydı. Siyah-beyazlıların forveti, üst üste Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Leipzig deplasmanında Kartal'ı öne geçiren golü atan 32 yaşındaki futbolcu, 8 günde 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 28 Kasım'da Manisaspor ile oynanan kupa sınavında 4, Galasaray'a karşı ligde şans bulduğu son 3 dakikada ve dün akşam Almanya'da birer kez ağları sarsan Negredo, üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Bu arada tecrübeli futbolcu, bin 470 gün sonra Devler Ligi'nde gol attı. Negredo, 27 Aralık 2013't e M.City formasıyla Plzen ağlarını havalandırmıştı.