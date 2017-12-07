'Şanssız bir gece oldu'
LEİPZİG Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, şanssız bir gece yaşadıklarını dile getirdi. Avusturyalı çalıştırıcı, "Galip gelebileceğimiz bir maçı yenik bitirdik. Kazanmaya yakın olan, daha çok isteyen taraf bizdik ancak futbolun adaleti yok. Beşiktaş devam ediyor. Başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
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