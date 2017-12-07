 İstanbul’daki atmosfer çılgınlıktı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İstanbul’daki atmosfer çılgınlıktı

    İstanbul’daki atmosfer çılgınlıktı

    Bayern Münih’in Fransız futbolcusu , geçen yıl Lyon formasıyla Vodafone Park’taki atmosferi hayatı boyunca yaşamadığını belirtti

    Sezon başında Lyon'dan 41.5 milyon euro bonservis karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Fransız orta saha Corentin , Fransız basınına verdiği röportajda Beşiktaş hakkında flaş itiraflarda bulundu. Geçen sezon Lyon formasıyla Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'a karşı forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, "'Lyon formasıyla en unutamadığım an Beşiktaş ile oynadığımız ikinci maçtı. İnanılmazdı; Beşiktaş'taki atmosfer alev almıştı, çılgınlıktı. Öyle bir atmosfer hayatım boyunca görmemiştim"" dedi.

    EN ÇILGIN AN
    Bu sezon başında Roma'ya transfer olan Gonalons ve Arsenal'in yolunu tutan Lacazette'in de Beşiktaş'tan çok etkilendiğini belirten , "'Gonalons ve Lacazette ile konuştum. Çok maç oynadıklarını ama böyle bir atmosfer görmediklerini ve hayran kaldıklarını söylediler. Kariyerimdeki en çılgın an işte o maçtı" sözlerini kullandı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbul’daki atmosfer çılgınlıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN