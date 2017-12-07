İstanbul’daki atmosfer çılgınlıktı
Bayern Münih’in Fransız futbolcusu Tolisso, geçen yıl Lyon formasıyla Vodafone Park’taki atmosferi hayatı boyunca yaşamadığını belirtti
Sezon başında Lyon'dan 41.5 milyon euro bonservis karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Fransız orta saha Corentin Tolisso, Fransız basınına verdiği röportajda Beşiktaş hakkında flaş itiraflarda bulundu. Geçen sezon Lyon formasıyla Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'a karşı forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, "'Lyon formasıyla en unutamadığım an Beşiktaş ile oynadığımız ikinci maçtı. İnanılmazdı; Beşiktaş'taki atmosfer alev almıştı, çılgınlıktı. Öyle bir atmosfer hayatım boyunca görmemiştim"" dedi.
EN ÇILGIN AN
Bu sezon başında Roma'ya transfer olan Gonalons ve Arsenal'in yolunu tutan Lacazette'in de Beşiktaş'tan çok etkilendiğini belirten Tolisso, "'Gonalons ve Lacazette ile konuştum. Çok maç oynadıklarını ama böyle bir atmosfer görmediklerini ve hayran kaldıklarını söylediler. Kariyerimdeki en çılgın an işte o maçtı" sözlerini kullandı.
EN ÇILGIN AN
Bu sezon başında Roma'ya transfer olan Gonalons ve Arsenal'in yolunu tutan Lacazette'in de Beşiktaş'tan çok etkilendiğini belirten Tolisso, "'Gonalons ve Lacazette ile konuştum. Çok maç oynadıklarını ama böyle bir atmosfer görmediklerini ve hayran kaldıklarını söylediler. Kariyerimdeki en çılgın an işte o maçtı" sözlerini kullandı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
İstanbul’daki atmosfer çılgınlıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.