Gerçek kahraman taraftarımız

Ünlü spor kanalı ESPN’ye konuşan Başkan Fikret Orman, “Taraftarımız bizim ailemizdir. Onlar Beşiktaş tarihinin gerçek kahramanlarıdır” ifadelerini kullandı

ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile röportaj yaparak siyahbeyazlı kulüple ilgili özel bir haber yayınladı. Beşiktaş'ın bu yaz döneminde yaptığı transferlerin tanıtım reklamları ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten ESPN, siyah-beyazlıların dünya genelinde sosyal medyada en yüksek büyümeyi yaşayan 3'üncü kulüp olduğunu belirterek Başkan Fikret Orman'ın da fikirlerini aldı.



KURANIN ÖNEMİ YOK

Beşiktaş taraftarı hakkında konuşan Fikret Orman, "Onlar Beşiktaş tarihinin gerçek kahramanlarıdır. 2013-16 yılları arasında stadımız olmadığı dönemlerde bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız bizim gerçek ailemizdir. Onlar bize çok takımda olmayan desteği veriyorlar" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlarla herkes bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gördü. Artık bizim için kurada gelecek takımın çok önemi yok. Kim gelirse gelsin Biz en iyi şekilde mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.