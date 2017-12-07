Fark yeniden açılacak
Hırvat çalıştırıcı, üç rakibinin de zorlu deplasmanlara gideceklerini ifade ederek “En iyi ihtimalle beraberlikle dönerler. Fark da 5’e çıkar yeniden” tahmininde bulundu
Galatasaray'da yaralar sarılıyor. Başkan Dursun Özbek'le İgor Tudor dün bir toplantı yaptı. Toplantıda, Özbek'e desteği için teşekkür eden Hırvat teknik adam, "Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda kimse derbileri konuşmayacak. Tarih şampiyonun kim olduğunu yazacak" dedi. Tudor'a bir destek de Başkanın kardeşi Mehmet Özbek'ten geldi. Özbek, "1996'da Ali Sami Yen'de F.Bahçe'ye 4-0 yenildiğimizde 2000'de Chelsea'ye İstanbul'da 5-0 yenildiğimizde Terim gönderilseydi ne olurdu bir düşünsenize... Biz de sana güveniyoruz" sözlerini kullandı.
KOCAMAN'I HATIRLATTI
İgor Tudor, daha önce puan farkı için "Suni" yorumu yapan Aykut Kocamanvari bir yorum da yaptı. Genç hoca, Beşiktaş ile F.Bahçe'nin kendilerine puan olarak yaklaşmalarının bir şey değiştirmeyeceğini hafta sonunda farkın yeniden açılacağını iddia etti. Hırvat teknik adam, iki rakiplerinin de zorlu deplasmanlara gideceklerini hatırlatırken, "En iyi ihtimalle beraberlikle dönerler. Fark da 5'e çıkar yeniden. Oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz" dedi.
KOCAMAN'I HATIRLATTI
İgor Tudor, daha önce puan farkı için "Suni" yorumu yapan Aykut Kocamanvari bir yorum da yaptı. Genç hoca, Beşiktaş ile F.Bahçe'nin kendilerine puan olarak yaklaşmalarının bir şey değiştirmeyeceğini hafta sonunda farkın yeniden açılacağını iddia etti. Hırvat teknik adam, iki rakiplerinin de zorlu deplasmanlara gideceklerini hatırlatırken, "En iyi ihtimalle beraberlikle dönerler. Fark da 5'e çıkar yeniden. Oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:10
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